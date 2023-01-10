مشاهد في رحلة لمدرسة تربية فكرية بالدقهلية.. معلم يطعم طالبا وعاملة تحمل آخر

«رحمة وحب وتفاني في العمل» هذه الجملة تجسد التصرف الذي قام به إبراهيم سليمان عليوة، مدرس التربية الفنية بمدرسة كوم النور للتربية الفكرية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، والذي ساعد الأطفال على تناول الطعام في رحلة المدرسة لمعالم القاهرة، وأطعمهم بيده وتأكد أن كل منهم تناول طعامه حتى قبل أن يتناول هو الطعام، وهو ما رصده مصطفى شرف الدين، رئيس مجلس أمناء المدرسة، والتقط له صورا دون أن يدري.

رحلة مدرسة التربية الفكرية

«خرجت رحلة مدرسة كوم النوم للتربية الفكرية وبها 30 طفلا ممن لديهم إعاقات، ومعهم 10 مشرفين، وزارت الرحلة المتحف القومي للحضارات والقرية الفرعونية، وبانوراما 6 أكتوبر»، هكذا يحكي مصطفى شرف الدين، رئيس مجلس أمناء المدرسة، لـ«الوطن»، تفاصيل الرحلة، مؤكدا أن كل مدرس معه أولاده المشرف عليهم، وأثناء الاطمئنان على الطلاب وجدت «إبراهيم» وهو يقوم بإطعام الطفل بنفسه، ليضرب أروع الأمثلة في الاهتمام بالأطفال.

نموذج مشرف للتعامل مع الأطفال

وأضاف «شرف الدين»، أن ما فعله «إبراهيم» كان نموذجا مصغرا لما تقوم به إدارة المدرسة بقيادة منى عبد الخالق، مديرة المدرسة، والتي خلقت نوعا من الحب وحسن التعامل منذ أن تولت المسئولية، رغم أن العمل بالمدرسة شاق.

وتابع: «الأستاذ إبراهيم حكى لنا أنه من عامين قرر أن يتقدم باستقالته، وبعد أن ذهب إلى بيته وأري الأطفال يطالبوه بالرجوع، سحب الاستقالة وعاد للعمل».

حمل طفل خلال الرحلة

وأكد «شرف الدين» أن الرحلة شهدت العديد من التصرفات التي نصفها بالمشرفة، حيث كان معنا في الرحلة طفل لديه إعاقة حركية، فخصصنا له عاملة تدعى «نورا» تولت أمره، وحملته طوال الرحلة والتي كانت 4 يناير الجاري، بعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومشاركة مجتمعية من رئيس مجلس أمناء المدرسة.

إقامة داخلية في مدرسة كوم النور

وأوضح أن مدرسة كوم النور للتربية الفكرية بميت غمر هي المدرسة الوحيدة في محافظة الدقهلية التي بها إقامة داخلية للأطفال طوال الأسبوع، لذلك نتعايش معهم تعايش تام، ولا يستلمهم أسرهم إلا يومي الخميس والجمعة، ونقوم بعمل رحلتين لهم كل عام.