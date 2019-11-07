بالحلوى والزينة.. مدرسة فكرية بالأقصر تحتفل بالمولد النبوي مع طلابها

احتفلت مدرسة التربية الفكرية بقرية توماس1 بإسنا، جنوبي الأقصراليوم الخميس، بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لترسم على وجوه الطلاب ابتسامة الاحتفال.

وقال خليل جودة، مدير المدرسة، لـ"الوطن" :"البداية جاءت منذ فترة حيث طرح فكرة الاحتفال بذكرى مولد النبي الأعظم على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة والذين سرعان ما وافقوا على الفكرة وبدأوا في عمل الترتيبات اللازمة لها".

وأضاف جودة أنه تم الاتفاق مع أحد مصانع الحلويات بمدينة إسنا على توريد عدد مناسب من علب الحلوى المعروضة للاحتفال بذكرى المولد الشريف مساهمة منها في اجراءات تنظيم الحفل، وتم بعدها تعليق الزينة بالمدرسة مع قرب الإحتفال بالمولد.