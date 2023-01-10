مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة نقل بكفر الزيات

لقي عامل مصرعه وأصيب 9 آخرين، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل علي طريق «كفر الزيات - قصر نصر الدين» وجرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة نقل

تلقى مأمور مركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق «كفر الزيات - قصر نصر الدين»، بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وتوقف للحركة المرورية.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع عامل وإصابة 9 آخرين إثر إنقلاب سيارة نقل كانت تقل عمال على قصر نصر الدين - كفر الزيات في نطاق مركز كفر الزيات، واختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها.

رفع آثار الحادث

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ المشرح والمصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.