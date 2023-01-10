فريق mtm يضع الجمهور في حيرة بسبب صورة.. اعتزال أم دعاية لأغنية جديدة

تصدر فريق MTM، محركات البحث على شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للفريق صورة عليها «خوذة» مكتوب عليها النهاية، ليضعوا جمهور الفريق في حيرة، وازدادت التساؤلات هل هي صورة دعاية لعمل فني جديد، أم أنها نهاية الفريق الذي ظهر على الساحة منذ ما يقرب من 20 عاما، واشتهر بأغنية «أمي مسافرة».

ولم يعلق أعضاء الفريق حتى تلك اللحظة على ما يحدث، تاركين الجميع في حيرة بدون توضيح.

آخر البومات فريق mtm ضم 8 أغنيات

فريق MTM من أشهر الفرق الغنائية التي قدمت ألوان موسيقى الراب وآر أند بي والهاوس، كان آخر ألبوم غنائي لهم «أرجوك ما تفصلنيش»، والذي ضم في جعبته 8 أغنيات، منها «نوتي بوي»، و«بطريق»، كما أنهم قدموا مؤخرا أغنية رفقة فريق مسار إجباري بعنوان «كائن فضائي»، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، ومنذ منتصف العام الماضي لم يظهر الفريق في أي حفل غنائي.