قناة الحياة: بدء العمل بمكتب بريد قرية «الغيتة» ويخدم أكثر من 33 ألف نسمة

استعرضت قناة «الحياة» بدء العمل بمكتب بريد قرية «الغيتة»، التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، الذي يخدم أكثر من 33 ألف نسمة بالقرية و7 قرى مجاورة وتوابعها.

تضمنت أعمال الإحلال والتجديد رفع كفاءة المبنى

وبدأ العمل بمكتب بريد قرية الغيتة، التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بمركز أبوالمطامير بعد إحلاله وتجديده ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتضمنت أعمال الإحلال والتجديد رفع كفاءة المبنى وميكنة الخدمات لتتوافق مع تطوير الريف المصري.

تم تزويد مكتب البريد بأحدث الأنظمة التكنولوجية

ويقام مكتب بريد قرية الغيتة على مساحة 200 متر مربع بارتفاع طابقين، ويضم 9 شبابيك للتعامل مع المواطنين، وتم تزويد مكتب البريد بأحدث الأنظمة التكنولوجية ويقدم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية.

الطابق الأول به مكتب البريد، وبه 9 شبابيك

وصرح محمود كيلاني، مدير مكتب بريد قرية الغيتة بمركز أبو المطامير، محافظة البحيرة إن المبنى عبارة عن طابقين، الطابق الأول به مكتب البريد، وبه 9 شبابيك ويقوم بخدمة أهالي القرية و7 قرى مجاورة، والمكتب مزود بماكينة صراف آلي، ويقوم بالعمل وفقا لأحد النظم الحديثة.