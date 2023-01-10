بعد منحه مركب صيد من «حياة كريمة».. سنبل: تكريم الرئيس لي شرف كبير

قال سنبل محمد، أحد المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فوجئ باختياره ليكون ضمن المكرمين، حيث يعمل صياد منذ سنوات طويلة: «أنا صياد من أبناء مركز شربين بمحافظة الدقهلية، كنت بمارس مهنتي على مركب ليس ملكي، لأني ورثتها أبا عن جدا، سمعت إن في مراكب تُمنح وتوزع على الصيادين، وقدمت على مركب وربنا أكرمني».

محمد: «استلمت المركب بالماتور والمستلزمات»

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»: «استلمت المركب بالماتور والمستلزمات، وبدأت بالعمل عليه لأنه فاتح بيتي، وأصبح مصدر دخل ثابت ليا ولأولادي عشان أقدر أكلهم وأشربهم»، معبرًا عن شعوره بالفخر لحظة تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الاثنين، في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلًا: «مشاعر جميلة لأنه شرف لأي مواطن يتم تكريمه من الرئيس السيسي».

«حياة كريمة» توفر مراكب صيد

وتابع أحد المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي: «وصلني كلام عن وجود دفعة مراكب نازلة تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لذلك قدمت ورقي من ضمنهم بطاقة الهوية الشخصية».

وكان حياة الصياد سنبل محمد، أحد أبناء محافظة الدقهلية صعبة، وفقا له، لذلك تم توفير مركب صيد، كي يستطيع من خلاله تلبية احتياجات منزله وتوفير حياة كريمة لأولاده، وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، لجهوده المثالية وعمله الدؤوب، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي.