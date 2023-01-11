كيف تحمي نفسك من الاختناق بغاز الحمام؟.. أستاذ طب شرعي تجيب

مع دخول فصل الشتاء، هناك بعض الأخطاء التي يفعلها المواطنون، من الممكن أن تؤدي بهم إلى الموت، ومن بين تلك الأخطاء هو استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، الناتج عن سخانات المياه الغاز، والحمام المغربي، والبوتاجازات، وبعض من وسائل التدفئة، التي يستخدمها المواطنون داخل منازلهم، ومن خلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» كيفية الوقاية والتعامل مع الحالات المصابة.

غاز أول أكسيد الكربون.. القاتل الصامت

قالت الدكتورة أميرة إمام، مدرس مساعد طب شرعي وسموم جامعة دمياط، لـ«الوطن»، أنه مع دخول فصل الشتاء، تزداد نسبة الوفيات بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وذلك بسبب بعض الأخطاء التي يفعلها الكثير من المواطنين، منها استخدام سخان الغاز، أثناء الاستحمام، وغلق جميع مصادر التهوية، وغاز البوتجاز، والدفايات، وإشعال موقد نيران داخل إحدى غرف المنزل، بدون مصدر لهواء متجدد، كل هذا يؤدي إلى الاختناق باستنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

وتابعت إمام أنه من الضروري وجود مصدر تهوية متجدد، أثناء الاستحمام، أو تشغيل الدفايات، لأن الاختناق يحدث فجأة دون وعي من الشخص، «هتتخنق بهدوء وانت مش هتقدر تنقذ نفسك»، مشيرة إلى أنه لا بد من التأكد من غلق جميع محابس الغاز، والتأكد من سلامة الوصلات.

مكان جيد التهوية

وأضافت أنه في حالة إصابة أحد الأشخاص، لا بد من تهوية المكان جيدا قبل الدخول لإنقاذه، حتي لايصاب الشخص الآخر بالاختناق، ويتم نقل المصاب إلى مستشفى، ووضعه على جهاز الأكسجين، وإعطائه حقن B12، ويقوم الفريق الطبي بعد ذلك بمعالجة الأعراض، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.