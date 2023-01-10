مصرع 17 شخصا في 3 حوادث اختناق بالجزائر.. والسبب أحادي وثنائي أكسيد الكربون

شهدت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، حادثين مأساويين راح ضحيتهما 17 شخصا، اختناقا بالغاز في 3 ولايات جزائرية.

وفي ولاية «سطيف» الواقعة شمال شرقي البلاد، لقى 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم اختناقا بالغاز، في حادث مأساوي هز بلدية «عين ولمان»، وقالت الحماية المدنية، إن الحادث جاء بسبب استنشاق الضحايا غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم.

5 أطفال من بين ضحايا حادث ولاية «المسيلة»

بدورها، شهدت «بوسعادة» بولاية «المسيلة» الواقعة شمال البلاد، مصرع 9 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، بينهم 5 أطفال اختناقا بغاز ثاني اكسيد الكربون.

وتراوحت أعمار الضحايا، بين 4 سنوات و50 سنة، وفقا لما ذكره موقع «النهار» الجزائري.

وفي وقت سابق، أعلنت الحماية المدنية بولاية «مستغانم» الواقعة غرب البلاد،عن مصرع شخصين اثنين بسبب غاز متسرب من الأنبوب داخل مسكن عائلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.