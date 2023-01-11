في عيد ميلادها الـ64.. معلومات عن الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي

تحتفل اليوم الفنان إيمان الطوخي، بعيد ميلادها الـ64، من بينهم أكثر من 20 عاما ابتعدت تماما عن الإعلام والفن، واتخاذ قرارا بالاعتزال دون إعلانه مطلقا.

إيمان الطوخي، التي ولدت في 11 يناير عام 1958، بدأت مشوارها الفني قبل منتصف الثمانينيات من القرن الماضي بعد تخرجها في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وخطفت الفتاة الشقراء الأنظار إليها لجمالها الفتان وعيونها الملونة.

معلومات عن الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي

ترصد «الوطن»، عدة معلومات عن الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، حيث جاءت كالتالي:

- قدمت في عالم الغناء عدد من الأغنيات الشهيرة منها «ياعيون يامغرباني، النظرة الأولى، يابت ياللي حمامك طار»

- أبرز أفلامها «الحكم آخر الجلسة، دماء على الأسفلت، بيت الكوامل، لا تدمرني معك، دخان بلا نار، اللقاء الدامي»

- أبرز مسلسلاتها «بين السرايات، الطريق إلى سمرقند، الخليل بن أحمد، جمال الدين الأفغاني، صباح الورد، رياح الخوف، رابعة تعود، لا إله إلا الله»

آخر أفلام إيمان الطوخي

وجاءت آخر أفلام إيمان الطوخي، قبل قرار الاعتزال، هما «آخر ليالي الشتاء»، عام 1996، و«بوابة الحلواني» الذي شهد آخر ظهور لها في مجال التمثيل عام 1997 قبل اعتزالها الفن.