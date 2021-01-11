40 تصريحا للفنانة المعتزلة إيمان الطوخي في عيد ميلادها: النجاح منحة ربانية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة إيمان الطوخى.. المطربة والممثلة التى اعتزلت الفن مبكراً بعد مرور 15 عاماً على دخوله وهى فى وهج تألقها.. تاركة إرثا فنيا محدود العدد عالى الجودة.. وبهذه المناسبة نعرض فى هذا التقرير مجموعة من التصريحات الإعلامية للفنانة المعتزلة عن الحياة والفن.

- الشائعات عموما قدر الفنان لأنه مسلط عليه الأضواء والعيون دائما.

- الربط اللى حصل بينى وبين الرئيس الراحل مبارك بسبب احتفالات أكتوبر وإن كل عام كان فى احتفال بيحضره وكنت بكون واحدة من المشتركين.

- سنة 1997 كان فى حفل فى نادى الجلاء مذاع على الهواء ورئاسة الجمهورية اتصلت بيا بلغتنى إنى سأحيى الحفل مع الأستاذ وديع الصافى والأستاذ سيد مكاوى.

- الرئيس مبارك كان موجود بيحضر الحفل وسلم عليا بعد الحفل وبعدها اشتركت فى احتفالات اكتوبر ومن هنا حصل الربط.

- سبب الأحاديث الجانبية بينى وبينه إنى كان ظهورى على الشاشة قل وحتى المشاركة فى احتفالات أكتوبر وكان بيستفسر عن السبب.

- اللى عزز الإشاعة السخيفة دى إنى بعدها اعتزلت.. ولم يحدث إنى ذهبت لمقابلته فى قصر الرئاسة ولو ده حصل إيه اللى يخلينى مقولش

- فى البداية أخدت الإشاعة بشكل كوميدى لحد ما لقيت كل واحد ينسج قصة ملفقة وابتديت اتضايق لدرجة ان أحد القصص قالت انى تزوجته ولدى منه طفلين.

- سبب قلة أعمالى فى مسيرتى إنى بحب انتقى أدوارى بعناية بالغة.

- العمل الجيد لو خد وقته فى التحضير والتنفيذ بيطلع منتج محترم يبقى فى الذاكرة.. أيضا الخوف من الحفاظ على رصيدى عند الجمهور

- العمل الوحيد اللى عرض عليا ووافقت بدون تفكير مسلسل "رأفت الهجان".

- شخصية غرام خاتون فى مسلسل بوابة الحلوانى استفزتنى فنيا لأنها شخصية مركبة ونوع من أنواع الشر الناعم.. تبدو من الخارج شديدة الأناقة والرقة وهى من الداخل عنصرية ولها أهداف خبيثة.

- شخصية شهرزاد فى ألف ليلة وليلة كانت معالجة لشخصية شهرزاد المتداولة المكررة اللى فيها بيتعامل شهريار كأنه طفل وكان كاتب المعالجة الأستاذ أحمد بهجت وجعل من الشخصية ند لشهريار وداخله معاه فى صراع.

- أنا ببساطة شديدة أحب الغناء والتمثيل بنفس الدرجة.. بلاقى متعة شديدة وإشباع فى كل منهم على حدة.

- أعتبر نفسى من جيل الوسط فى الغناء.. والجيل ده وقع فى مطب كده لمدة خمس سنوات فى الفترة اللى حصل فيها تحول فى مسار الأغنية وتظهر الإيقاعات السريعة.

- وكان مطلوب مننا نبطيء الخطى شوية لحد ما نشوف هنفضل نقدم الأغانى الكلاسيكية اللى طلعنا بيها ولا هنتحول للإيقاع الحديث والفترة دى هى اللى قل ظهورى فيها فى الغناء.

- أنا اللى انتجت شغلى وكنت بحب أغنى اللى أنا حاسه بيه وعاوزاه.

- تأثرت فى مجال السينما الغنائية بالفنانات ليلى مراد وشادية و هدى سلطان.

- لم أغن قصائد لكن غنيت موشحات مثل موشح "الحب حياة"

- أعشق كل أغانى السيدة فيروز.. ومن الأغانى المفضلة لى "أنا وشادى"

- لم أقدم الدويتو الغنائى على الرغم من محاولاتى الكثيرة.. كان هناك مشروعاً مع على الحجار ولم يكتمل.

- ماجدة الرومى نموذج يحتذى للفنانات.. من الفنانات القليلات المقتربات من الكمال الفنى.. وتمتلك اختيارات وشجاعة أكثر من رائعة.

- ملامح الفنان بتتحكم فى نوعية الأدوار اللى بيقدمها الفنان بشكل كبير

- ضد إعادة أغانى الفنانيين العظام بصوت فنان أخر.

- من الصعوبة عقد مقارنة بين عمالقة الغناء وأى أصوات جديدة.. القمم الفنية تتكرر كل عقد على الأقل.

- كنت أتمنى تقديم شخصية الأميرة ديانا.

- لا أدعى المثالية وبتصرف فى الحياة والفن بصراحة وبلا خوف زى ما اهلى ربونى.

- موهبة الفنان هى الأساس.. جمال الشكل يساعد أيضا.

- والدى الفنان محمد الطوخى ساعدنى فى التوجيه فى مجال الفن و نصحنى بالمحافظة على الجدية فى العمل والالتزام فى كل شيء فى الحياة والفن.

- الصوت موهبة.. والدراسة والاستماع والتدريب والممارسة تثقل هذه الموهبة.

- بدء حبى للفن من الطفولة وكان العالم الفنى شيء مبهر ليا بحكم عمل والدى وصممت على إن يبقى الفن طريقى فى الحياة وبدءت فى الأعمال الدرامية للأطفال فى مرحلة الطفولة.

- تقديم أعمال موجهة الأطفال زى مسلسل "كوكى كاك" من أحب الأعمال لقلبى

- درست إعلام لكن الفن جذبنى أكتر.

- من صغرى أحب اللغة العربية وده ساعدنى على تقديم شخصيات باللغة العربية الفصحى

- أنا من برج الميزان وأهتم بالتفاصيل الدقيقة والتحضير لأعمالى بشكل مكثف.

- الفنان فهمى عبدالحميد من أوائل الناس اللى تفتحت مواهبى الفنية على إيده وكان له باع كبير فى إخراج الأغنية التليفزيونية.

- وكان بيتميز باستخدام الوسائل الحديثة وصورنا ١٠ أغانى تليفزيونية.

- تأثرت بالفنانة أسمهان لأن أغنياتها كان وشها حلو عليا فى المرور العديد من الاختبارات فى الإذاعة والتليفزيون.

- أتمنى عودة عصر الفيلم الغنائى وكانت امنيتى فى التمثيل تقديم فيلم غنائى.

- غياب العناصر الفنية العملاقة اللى كانت موجودة فى عصر الفيلم الغنائى هى سبب اختفائه إضافة لمشاكل التمويل والإنتاج.

- الفنانة شادية من الفنانات المعشوقة لى وشيء مبهر.. سوبر ستار بكل المقاييس وتعلمنا من فنها الكثير.

- نجاح الفنان بشكل كبير بيكون منحة ربانية.. وكاريزما القبول لا تكتسب بالإضافة إلى المواصفات الشكلية للفنان والاجتهاد فى اختيارات العمل.

- دائما كنت أشعر أنى فى بداية الطريق مهما حققت من نجاح ومازلت اتعلم من القامات الكبيرة التى سبقتنا.