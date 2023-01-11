وزير الشباب والرياضة ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بمقر الجهاز، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء خطة انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بدأت بالفعل تدريجيا، ضمن خطة الدولة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية.

كما تناول الاجتماع آليات تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، قبل الانتقال بشكل كامل للعاصمة.

وزير الشباب والرياضة يشيد بجهود «التنظيم والإدارة»

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تنفيذ الخطة التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، والتي تضمنت عدة برامج تدريبية أسهمت بشكل ملحوظ في رفع كفاءة الموظف، بما يخدم تطور العمل في الوزارة، في إطار خطة مصر 2030.

من جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ، الشكر لوزير الشباب والرياضة، على التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تؤديه الوزارة في رفع الوعي لدى الشباب والتصدي للأفكار الهدامة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين المواطنين.

وقدم «الشيخ» الشكر للدكتور أشرف صبحي، على الدعم الذي قدمه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، بتخفيض 50% من قيمة عضوية نادي النادي بالعاصمة، والدفع على أقساط.