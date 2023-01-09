وزير الرياضة يشارك في الجلسة العامة بـ«الشيوخ» للحديث عن تقرير المجلس «الشباب وسوق العمل غير الرسمي»

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الإثنين، فى الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، والتى تناولت الحديث حول تقرير اللجنة المشتركة للجنة الشباب والرياضة وعدد من مكاتب اللجان بالمجلس حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

تناول تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ التطرق إلى عرض الاقتصاد غير الرسمى من حيث المفهوم والأسباب والواقع والسمات والمخاطر، وجهود الحكومة المصرية فى الاقتصاد غير الرسمى ومحاولات الإدماج، والشباب والتوجه نحو الاقتصاد الرسمي.

جاءت أبرز التوصيات متمثلة فى أهمية الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل من خلال تقوية التعاون بين مؤسسات التعليم العالى وسوق العمل وتعزيز ملتقيات التوظيف السنوية، وإشراك خبراء من مؤسسات سوق العمل فى عمليات صياغة المناهج وعمليات التدريب، وتطوير الإطار التنظيمى والمؤسسى لسوق العمل الرسمى، علاوة على التعامل مع القطاع غير الرسمى بقدر من المرونة، وتشجيع الانضمام الى القطاع الرسمي، وصياغة السياسات الضريبية بكفاءة وفاعلية، وإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع غير الرسمى.

وفى معرض حديثه بالجلسة، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمجال التدريب وتنمية المهارات وبناء قدرات الشباب، والسعى نحو خلق فرص جديدة لريادة الأعمال للشباب فى ضوء تحقيق برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة 2030م من حيث تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل من خلال التعاون مع العديد من الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى عدد من المبادرات التى تنفذها الوزارة فى هذا الشأن منها "تأهيل 5 ملايين شاب لسوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن مبادرة طور وغير، مبادرة رواد النيل، معسكرات الابتكار وريادة الأعمال، حاضنات ريادة الأعمال، برنامح مشوارى"، وغيرها من البرامج والمشروعات. أوضح وزير الشباب والرياضة أن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية وتنمية المهارات لمتطلبات سوق العمل بلغ من عام 2018 م وحتى الآن نحو 8 ملايين شاب وفتاة ، شاركوا فى فعاليات 51 برنامجاً متنوعاً، متطرقاٌ –فى حديثه- إلى محاور الاستراتيجية الوطنية المصرية للنشء والشباب 2022-2027، والتى تعكف الوزارة على تنفيذها ومن هذه المحاور "الشباب والمهارات الحياتية والمستقبلية والتكنولوجية، الشباب والمشاركة فى الاقتصاد وريادة الأعمال".

قدم الوزير الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الشيوخ وجميع لجان المجلس التى وضعت التقرير المشترك حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، والنقاش الثرى الذى شهدته الجلسة العامة فى هذا الشأن، وتناولها نتائج وتوصيات التقرير، لافتاً إلى التعاون المثمر بين الوزارة ومجلسي الشيوخ والنواب فى تنفيذ الخدمات التى يحتاجها المواطنون فى مختلف المحافظات على صعيد مجالى الشباب والرياضة.