استاد الإسكندرية في عام 2022.. احتضن 56 مباراة كرة قدم و29 بطولة فردية

تلقى محافظ الإسكندرية، تقريرًا عن أبرز حصاد استاد الإسكندرية الرياضي الدولي خلال عام 2022، والذي احتضن 56 مباراة كرة قدم خلال ذلك العام، في ظل اهتمام المحافظة بجميع أجهزتها بالنشء والشباب في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الاهتمام الذي توليه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالشباب والنشء، مؤكدًا أن شباب اليوم هم قادة المستقبل وهم الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها وطننا.

محافظ الإسكندرية: نثمن دور وزارة الشباب والرياضة في دعم النشء

كما ثمن محافظ الإسكندرية، الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة لدعم الشباب والنشء في الإسكندرية من خلال توفير مراكز ونوادي شباب مجهزة بجميع الأحياء وذلك لخلق جيل رياضي قادر على تحمل مسئولياته وداعم لوطنه ومُعد بشكل جيد.

حصاد استاد الإسكندرية في 2022

وتلقى اللواء محمد الشريف، تقريرًا عن أبرز حصاد استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، حيث استعرض تامر عبدالعليم القائم بأعمال مدير عام استاد الإسكندرية، أبرز الأنشطة والفاعليات التي تم استضافتها حيث تم استضافة 56 مباراة محلية ودولية، شملت: 33 مباراة بالدوري الممتاز موسم 21-22، و13 مباراة تابعة للدوري الممتاز موسم 22-23، و6 مباريات كأس الرابطة، ومباراة نهائي كأس مصر مواليد 2006، و2 مباراة ودي منتخب مصر الأول، ومباراة منتخب مصر الأوليمبي.

كما تم استضافة 29 بطولات فردية شملت، و3 بطولة كاراتيه، و12 بطولة كونغ فو، و8 اختبار حزام، و2 بطولة كيك بوكسنج، و2 بطولة جمباز، وبطولة قوس وسهم، وبطولة احتياجات خاصة، و6 بطولات خماسي، 8 بطولات ألعاب قوى. كما تم استضافة عدد من الاحتفالات والأحداث المهمة وعلى رأسها احتفالات ذوي الهمم واليوم العالمي للمرأة.