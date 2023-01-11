النائبة ريهام عفيفي تطالب بسرعة الانتهاء من مشروع عمال الخدمة المنزلية

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، وزارة القوى العاملة بسرعة الانتهاء من مشروع عمال الخدمة المنزلية، وذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا في دور الانعقاد الماضي.

وقالت النائبة ريهام عفيفي في تصريحات صحفية اليوم، إن الظروف التي يمر بها عمال الخدمة المنزلية تحتاج منا إلى النظر لهم، ومراجعة علاقة العمل التي تربطهم بأصحاب هذه الأعمال، لاسيما وأنهم يتعرضون لكثير من المضايقات خلال عملهم، الأمر الذي يستلزم ضرورة وجود غطاء تشريعي لتنظيم هذة المهنة.

وأشارت إلى أن وزير القوى العاملة حسن شحاته كان قد أشار في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس إلى إعداد الوزارة مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية، لتدريبهم وتوفير فرص للعمل من خلال مكاتب أو شركات متخصصة، ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة العمل.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة تحديد تعريف عامل المنازل، وتحديد الأجر المناسب لطبيعة العمل الذي يقومون به، فضلا عن منح تراخيص لشركات يكون مهمتها تدريب وتشغيل هذة العمالة من خلال عقود عمل تلزم طرفي العمل بحقوق كلا منهما وواجباته.

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أهمية تحديد ساعات العمل للعاملات بالمنازل، فضلا عن توفير مظلة تأمينية ورعاية صحية مناسبة.

كان وزير القوى العاملة قد أشار في الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ خلال مناقشة التقرير البرلماني بشأن الشباب والاقتصاد غير الرسمي عن إعداد مشروع قانون متكامل لعمال الخدمة المنزلية.