عضو "الشيوخ" ريهام عفيفي: فخوري بوجودي تحت قبة المجلس

أعربت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، عن فخرها بوجودها ووجود الشباب تحت قبة البرلمان، في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم الشباب والمرأة على المستويات كافة.

وقالت النائبة، عقب استخراج كارنيه العضوية، لـ"الوطن"، أنّها ستسعى مع بداية دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، لبذل قصارى جهدها لخدمة الوطن، موضحا أنّها بحكم عملها، ستنضم للجنتي الصناعة والاقتصاد.

وأضافت: "أعمل في القطاع الخاص، وأرى أنّ الإصلاح الاقتصادي الذي حققته الدولة المصرية يجب أن يستمر حتى تتحقق التنمية، متابعة: "خضت الانتخابات على القائمة المصرية، وأنتمي لحزب الشعب الجمهوري".

يذكر أنّ عدد الأعضاء المنتخبين الذين يستخرجون كارنيهات العضوية 200، وينتظر المجلس قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب، ليكتمل بذلك تشكيل أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 300 عضو.