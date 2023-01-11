الجيش الثاني ينظم زيارة لدارسي دورات «القومي للبحوث الاجتماعية»

في إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع كل مؤسسات الدولة في شتى المجالات، استقبلت قيادة الجيش الثاني الميداني عددًا من دارسي دورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والتي تضم البرنامج التدريبي للأساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها والبرنامج التدريبي العربي لمكافحة المخدرات، وتشمل دارسين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية وعددًا من الدارسين الوافدين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية الشقيقة.

وألقى اللواء أ.ح محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة نقَل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيداً بدور المركز في النهوض بالبحوث والدراسات العلمية، التي تضع حلولا للقضايا الاجتماعية والجنائية التى يعانى منها المجتمع، إلى جانب دوره الرائد في تنفيذ دراسات عن أهالي سيناء ديموجرافياً واجتماعياً باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.

وقام أعضاء المركز بزيارة الأثر التاريخي لموقع تبة الشجرة الذي يقف شاهداً على بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة معربين عن امتنانهم لتلك الزيارة ومدى تقديرهم لجهود الجيش الثاني الميداني في دعم المجتمع المدني، إضافة إلى دوره البطولي في مكافحة الإرهاب.