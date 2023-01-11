السعودية تعدل قانون الحصول على الجنسية.. هل ينطبق عليك ؟

كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية، عن صدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة الثامنة 8 من نظام الجنسية السعودية حيث جرى تعديل العبارة التي تقول منح الجنسية بناء على «قرار من وزير الداخلية» لتصبح «بأمر من رئيس مجلس الوزراء».

تعديل بسيط بخصوص الجنسية السعودية

وبينت الصحيفة أن المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل كانت تجيز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية للمولود داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه شروط مطلوبة محددة.

شروط حصول الأجنبي على الجنسية السعودية

أما المادة التاسعة فتشير إلى أنه يمكن منح الجنسية السعودية للشخص الأجنبي إذا توافرت فيه عدة شروط وهي:

أن يكون عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية قد بلغ سن الرشد.

أن يكون اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.

أن يكون سليم العقل والجسم، أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر.

أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.

أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.

ويشير القانون السعودي، إلى أن يشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.