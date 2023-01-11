حقيقة وجود أسماك «القراميط» في صحراء السعودية (صور)

جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، بعد تداول مقطع فيديو لسمكة تعيش في صحراء السعودية، إذ ظهر في الفيديو المتداول رجل يحمل سمكة من نوع القراميط وسط رمال الصحراء بالقرب من منطقة وادي الرمة، الذي يعتبر امتدادا لأودية العصور المطيرة في شبة الجزيرة العربية، ويعد أهم ظاهرة طبيعية في المملكة العربية السعودية، لاتساع عرضه وطوله وسيطرته على مساحة شاسعة، وهو أطول أودية شبه الجزيرة العربية من حيث المساحة، إذ يبلغ طوله 539 كيلومترا، ويقول الرجل الذي ارتدى زيا بدويا في حديثه خلال مقطع الفيديو أنّ هذا النوع من الأسماك يعيش بياتا صيفيا لسنوات طويلة.

وحول نوع السمك الذي ظهر في الفيديو، قال الدكتور علي الشيخي، الرئيس التنفيذي لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية، أنّ هذا النوع من الأسماك يسمى أسماك القط بسبب امتلاكها 4 أزواج من قرون الاستشعار في مقدمة الرأس تتشابه مع القطط، كما أن الاسم الشائع بين الناس هو القراميط، بحسب حديثه لقناة «العربية».

أسماك القراميط تمتلك رئة كاذبة

وأضاف المسؤول السعودي، «أسماك القط أو القراميط تمتلك رئة كاذبة تساعدها على البقاء خارج سطح الماء حوالي 8 ساعات، كما أنها من الأسماك التي تعيش في البحيرات في شمال خط الاستواء، ولذلك تتعرض لمواسم الجفاف خلال فصل الصيف».

أسماك القراميط تحافظ على رطوبة جسمها أثناء الجفاف لمدة 8 أشهر

وتابع «لدى أسماك القراميط خاصية تميزها، تتمثل في التأقلم وإفراز طبقة لزجة حول نفسها تمكنها من تقليل العمليات الحيوية، ما يمكنها من الحفاظ على رطوبة جسمها والبقاء على قيد الحياة طوال فترة الجفاف أي ما يقارب 8 أشهر، وهذه العملية مثلها مثل ما يوجد في الزواحف والبرمائيات بما تسمى فترة البيات الشتوي».

يذكر أن المملكة العربية السعودية تتسم بقلة التنوع من أسماك المياه العذبة، ويوجد في المملكة وخاصة في الجزء الغربي والجنوبي الغربي ما يقرب من 8 أنواع أساسية من أسماك المياه العذبة، وهناك العديد من الحالات لوصول أسماك القراميط واكتشافها في الصحراء.