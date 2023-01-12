طقس كفر الشيخ اليوم.. شبورة مائية وأمطار بنسبة 50%

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أجواء باردة، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمراكز ومدن المحافظة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، خاصة على المدن الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، طقسا باردا في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهارا، بارد في الليل، وذلك على الأنحاء كافة، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة، مع طقس غائم جزئياً، ونشاط للرياح أحيانا على بعض المراكز والمدن، لاسيما الساحلية، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث من 30 إلى 50%.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح غربية إلي شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الخميس العظمى 19 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 12 درجة.

رفع حالة الطوارئ استعداداً لموسم الشتاء بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء.