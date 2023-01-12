«التعليم العالي»: امتحانات «المدمج» عقب انتهاء اختبارات الفرق النظامية

تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات استعدادات لامتحانات طلاب التعليم المدمج مختلف المحافظات للعام الجامعي الجاري 2022-2023 لمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحين أنّ الامتحانات للتعليم المدمج ستنطلق بعد انتهاء امتحانات طلاب الفرق النظامية بجميع الجامعات، منوهين بأنه جرى الإعداد لها وفقا للضوابط والنظم والقواعد التي التي أقرها الأعلى للجامعات.

امتحانات التعليم المدمج

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، أنّ امتحانات طلاب التعليم المدمج ستنطلق عقب انتهاء امتحانات الطلاب النظاميين بمختلف الكليات، موضحًا أنه جرى الكشف والإعلان عن جداول الامتحانات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وفي السياق ذاته، تبدأ جامعة القاهرة نهاية الشهر الجاري امتحانات طلاب التعليم المدمج للكليات المشتركة في النظام، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وبدأت الكليات في إعلان جداولها عبر المنصات التعليمية المختلفة.