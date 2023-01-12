أستاذ تخطيط عمراني: المصريون القدماء أفضل من أسس منشآت خضراء صديقة للبيئة

قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ تخطيط عمراني، إنّ المصريين القدماء كانوا الأقدر على تدشين مبانٍ بيئية مستدامة وخضراء، حيث اعتمدوا على موارد البيئة المتاحة أمامهم، مثل الطين والحجر.

المباني الخضراء تحافظ على البيئة الخارجية

وأضاف رأفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليندا عبداللطيف عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ المباني الخضراء تحافظ على البيئة الخارجية وتُقدرها من خلال استغلال الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أنّ استغلال الموارد المتاحة في البيئة من أهم المعايير التي يجب مراعاتها في المباني الخضراء.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني، أهمية احترام الموقع باعتبارها جزءا مهما في مسألة المباني الخضراء، موضحًا أنّه لا يجب بناء مبانٍ متعددة الطوابق بارتفاعات كبيرة على أرض ضعيفة، وإذا كان البناء على مجاري وسيول فيجب الأخذ في الاعتبار طبيعة انخفاض الأرض.

ولفت إلى أنّ تكلفة المباني صديقة البيئة لها شقين، الأول التكلفة المبدئية «الابتدائية»، وتكون غالية كونها تعتمد على موارد متجددة من البيئة، أما الثاني، فيتمثل في تكلفة التشغيل التي تتعلق بالصيانة.