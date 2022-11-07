مطروح تشارك بمشروع المباني الخضراء المستدامة في مؤتمر المناخ COP27

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان محافظة مطروح تشارك في فعاليات المؤتمر الدولى للمناخ cop27 بشرم الشيخ من خلال مشروع المبانى الخضراء المستدامة، والذى فاز في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ضمن فئه المشروعات المقدمة من الشركات الناشئه وجري الإعلان عن المشروعات الفائزة من بين 18 مشروعا ممثلين لهذه الفئة من اجمالى 162 مشروع لجميع الفئات على مستوى الجمهورية،

وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة، والسفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة الوطنية للمبادرة، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقال محافظ مطروح، أننا نشارك في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ بمشروعات شباب مطروح بعد أن حظيت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعيةللتعامل مع تحديات تغير المناخ.

المشروعات الخضراء الذكية

وحول قمة مناخ شرم الشيخ أضاف محافظ مطروح، اليوم، في "بيان" أن مشروعات مطروح التى جري تقييمها عن طريق اللجنة المعنية باشراف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وبحضور ممثلي وزارة التخطيط والاتصالات والبيئة، اختارت عدد من المشروعات عن مطروح لترشيجها خلال المؤتمر الوطنى للمشروعات الخضراء الذكية ،ليتم اختيار مشروع المدينة الخضراء المستدامة الذى أعده المهندس محمد خلف صادق من مطروح ليمثل محافظه مطروح دوليا خلال المؤتمر الدولى بشرم الشيخ.

قضايا تغير المناخ

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تؤكد الاهتمام الجاد للدولة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع قضايا تغير المناخ مع جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

6 فئات للمشروعات الخضراء

وأوضح محافظ مطروح انه كان هناك 6 فئات لمشروعات للمبادرة وهى مشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خاصة تلك التي ترتبط بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مشروعات المرأة؛ وذلك في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كل مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات لهذا التحدى.