مدبولي: حريصون على تعزيز العلاقات مع إيطاليا لتحقيق المصالح المشتركة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، حيث أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الدولي أو في الجوار الإقليمي والمتوسطي المشترك.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعنا للبناء خلال الفترة المقبلة على الزخم الإيجابي للقاء الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ.

من جانبه، أعرب سفير إيطاليا عن سعادته بفرص التعاون المتنامي مع مصر في مختلف المجالات، مشيدا باللقاءات الثنائية رفيعة المستوى بين مصر وإيطاليا في الفترة القليلة الماضية، وفي مقدمتها القمة المصرية الإيطالية بشرم الشيخ، وكذا لقاء وزير الخارجية، بنظيره الإيطالي في روما الشهر الماضي، وما تضمنته اللقاءات من مباحثات حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض السفير الإيطالي عددا من مجالات التعاون الجديدة المقترحة مع مصر خلال الفترة المقبلة، في مجالات الطاقة، والنقل البحري، والاستصلاح الزراعي، وغيرها.

وفى ختام المقابلة، جرى الاتفاق على متابعة آليات تنفيذ المقترحات مع الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة.