تفاصيل رحلة قطار القصب من المزارعين لمصنع «جرجا».. تبدأ بـ«الدريسة» وتنتهي بـ«النفض»

تستحوذ محافظة سوهاج على المرتبة الثانية بين المحافظات المنتجة للقصب على مستوى الجمهورية، ولديها مصنع سكر جرجا الذى ينتج 500 ألف طن سنوياً من سكر القصب بواسطة محصول مراكز البلينا وجرجا ودار السلام، إضافة لإنتاج مركزى أبوتشت ونجع حمادى التابعين لمحافظة قنا، بعد مروره بعدة عمليات تصنيع تصل إلى 5 مراحل، وفقاً لحديث محمد صلاح، أحد أعضاء لجنة العاملين بصناعة القصب لـ«الوطن».

قاطرات وقضبان لنقل القصب

تبدأ خطوات إنتاج السكر الأبيض من القصب بمرحلة «الدريسة»، وهى عملية يتم بها نقل المحصول من الزراعات إلى داخل المصنع وتكون عبر السيارات أو القاطرات التى تم تصميمها خصيصاً لنقل المحصول من الأرض الزراعية على قضبان سكة حديد، خاصة بزراعات القصب إلى داخل المصنع مباشرة.

مرحلة إنتاج قصب السكر

تأتى مرحلة «التفريغ الميكانيكى» ويتم خلالها نقل القصب من مكان التحميل إلى سير لتسوية القصب وتقطيعه لشرائح، يليها العصر والذى يتم عبر 6 عصّارات متتالية، ويؤخذ الصافى منها للمرحلة الثالثة، بينما الذى يحتوى على شوائب يعود للعصر مرة أخرى فى عملية متكررة وصولاً للمرحلة الثالثة المتمثلة فى تبخير العصير، ثم المرحلة الرابعة وتشمل معالجة العصير المبخر، وبعدها تأتى مرحلة النفض وهى المرحلة الأخيرة التى يتحول بها القصب إلى السكر.

خدمات المصنع لمزارعي سوهاج

يستعين مصنع سكر جرجا بـ975 عاملاً، ما بين عمال وكيميائيين وإداريين، يتولون التعامل مع مختلف مراحل التجهيز والتصنيع، ويساعد المصنع المزارعين فى الحصول على الأسمدة والتحصينات لمحصول القصب طوال موسم الزراعة، فضلاً عن النصائح الزراعية والإرشاد الذى يعينهم على الوصول لحصاد مُجزٍ.