ضبط 84 طن أرز وسكر وزيت ودقيق مجهول المصدر في مخزن بالقليوبية

تمكن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، خلال حملة تموينية مكبرة، من ضبط أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال تجارة السلع التموينية وتسويقها لتجار الجملة، على مساحة فدانين بقرية زاوية النجار بقليوب، بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني، ويحتوي كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر ومخزنة بدون سندات أو فواتير، بهدف عدم تداولها واحتكارها، بالإضافة إلى ضبط كميات من السكر المخصص بيعه في التموين.

جاءت الحملة بحضور العميد أحمد عبد العليم، مدير مباحث تموين القليوبية، وممثلي الطب البيطري والتموين والصحة ومدير المتابعة بالمحافظة.

ضبط 14 طن أرز و30 طن زيت

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 طن أرز و30 طن زيت و5 أطنان دقيق و16 طن مكرونة و13 طن بقوليات و6 أطنان سكر تموين غير مخصص للبيع الحر.

التحفظ على كل السلع المخالفة

ووجه محافظ القليوبية، مباحث التموين ومديرية التموين والأجهزة المختصة، بالتحفظ على كل السلع المخالفة لعرضها على النيابة، والتنسيق لبيعها في المعارض التي تقيمها المحافظة بالمدن المختلفة، لتلبي احتياجات المواطنين بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

تأتي الحملة في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وكذلك التأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية.

التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق

وأكد المحافظ أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مشيراً إلي أن المحافظة مستمرة في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.