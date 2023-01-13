وزير المالية: توفير التمويل أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه حتى يصبح لدينا تنمية مستدامة، يجب أولا التفكير في كيفية التمويل، فأحيانا تأتي فترة نركز فيها على تنمية قطاع أو اثنين اقتصاديا، وهذه القطاعات تبدأ في الهدوء بفترة معينة، وتقل الاستدامة بها، لذلك يجب أن تكون الشمولية تتضمن كافة القطاعات.

كل القطاعات تنمو في نفس الوقت

أوضح وزير المالية، أن بلدا مثل مصر فيها القطاعات والإنشاءات والتكنولوجية والبترول والزراعة والصناعة والبيع بالتجزئة والجملة فكل هذه القطاعات تتحرك مع بعضها، بذلك نقدر أن نحقق نوعا من إمكانية استدامة التنمية وتنمو كل القطاعات فى نفس الوقت والعائد الخاص بها يتوسع بطريقة عادلة ما بين قطاعات الدولة.

التحدي الكبير الذي يواجه مصر

وأشار وزير المالية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر التنمية المستدامة السنوي فى نسخته الثالثة بالأقصر، إلى أن التحدي الكبير الذي يواجه مصر هو كيفية توفير تمويل للتنمية حتى تكون مستدامة، والتحدي يواجه كل الدول على السواء سواء النامية أو المتطورة، لافتًا إلى أن استدامة التنمية يظل تحدٍ كبير يؤرق الدول.

وذكر محمد معيط، أن أخطر ما يواجه مصر من التحديات، هو تمويل التنمية المستدامة، ففي مصر موارد محدودة، وبها نمو سكانى كبير جدا أمام مواردها المحدودة، بالإضافة إلى التحدي الذي نعيش فيه الآن، مثل ابتعاد المزارع عن زراعة الأراضي الزراعية والبناء عليها لمواجه النمو السكاني، وأصبحنا نعتمد على العالم الخارجى في توفير الغذاء، مما تسبب في أضعاف العملة وإضعاف مستوى المعيشة للفرد.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة تحت عنوان «شراكات قطاع الأعمال: نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة»، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه جمعية الأورمان، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها الجندى، وزيرة الهجرة، والدكتورة هبة مجدى، ونائب وزيرة التخطيط، والدكتور نائل درويش، نائب وزير البترول، خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.