«الداخلية»: المرحلة 23 من «كلنا واحد» لتوفير السلع مستمرة حتى نهاية يناير

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعام 2023، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى الاتفاق مع مسؤولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع خلال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية إذ تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وفى ذات السياق، قامت وزارة الداخلية بمواصلة الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، جرى إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.