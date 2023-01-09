أماكن مبادرة كلنا واحد 2023 في المحافظات وأسعار السلع.. تخفيضات 60%

مبادرات عديدة تنفذها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومنها مبادرة «كلنا واحد»، حيث يسعى المواطنون إلى معرفة أماكن مبادرة كلنا واحد 2023 في المحافظات وأسعار السلع، كما تشهد إقبالا كبيرا في مختلف المحافظات، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2023 في المحافظات أسعار السلع

وعن أماكن مبادرة كلنا واحد 2023 في المحافظات وأسعار السلع، أكدت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية يناير لعام 2023، وذلك بنسبة تخفيض تصل إلى 60% على مختلف السلع

أماكن مبادرة كلنا واحد 2023 في المحافظات

وتستهدف مبادرة كلنا واحد 2023 المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، في مختلف المحافظات.

أسعار مبادرة كلنا واحد 2023 في المحافظات

وجاءت أماكن مبادرة كلنا واحد 2023 في المحافظات على النحو الآتي:-.

- البحيرة تتواجد في عدة مراكز وهي دمنهور، ايتاي البارود ، كفر الدوار، أبو حمص

- محافظة سوهاج في مناطق الثقافة، والشهيد

في الإسكندرية: محطة مصر، بولكلي، فيكتوريا، أمام حي المنتزه.

في كفر الشيخ توجد في مناطق فوه، الحامول، دسوق.

في محافظة الغربية توجد في طنطا وشارع سعيد بجوار كلية التجارة.

في محافظة الدقهلية: المنصورة أمام استاد المنصورة الرياضي في شارع الجيش .

في محافظة بني سويف: بعدة مناطق، قاي، النويرة،العواونة، ننا، منشأة الحاج جميعهم بمركز إهناسيا.

وفي محافظة المنوفية جاءت في مدينة شبين الكوم والذي يعد مقرا دائما للمعرض، في شارع الشهيدة جودة بمدينة تلا.

وفي محافظة الشرقية توجد مبادرة كلنا واحد بجوار السجن العمومي بقسم ثان الزقازيق، بشارع سعد زغلول بمدينة منيا القمح.

وفي محافظة القليوبية يوجد 119 منفذا ثابثا و129 متحركا.

وفي محافظة الفيوم: نادي الشرطة، والمرور، ومجمع المصالح، والنجدة، ونقطة مبارك، قرية تلات بمركز الفيوم، أبشواي، قرية سنرو الفبلية، قرية منية الحيط، قرية قارون قرية كحك، قرية والشواشنة