جرعة هيروين زائدة وراء وفاة شاب داخل محل في الموسكي

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل أحد المحلات بمنطقة الموسكي، إذ جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل مخدرات، لبيان إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات المحيطة للمحل الذي عثر على جثة المتوفى، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الموسكي بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل أحد المحلات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي كريم.م، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن الشاب المتوفى معروف عنه إدمانه لمخدر الهيروين، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة جرعة هيروين زائدة، وجرى تحرير نحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.