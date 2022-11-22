تفاصيل حريق الموسكي اليوم.. النيران التهمت 4 أكشاك بسبب ماس كهربائي

استمعت النيابة العامة، إلى أقوال أصحاب الأكشاك التجارية، التي التهمتها نيران حريق الموسكي، اليوم، لمعرفة ملابسات الحادث، إذ تبين من معاينتها أن النيران التهمت 4 أكشاك خشبية للورود والنجيل الصناعي بسوق غزة القديم، بسبب ماس كهربائي.

حريق الموسكي اليوم

في الساعات الأولى من صباح اليوم، سيطرت حالة من القلق على باعة سوق غزة القديم بمنطقة الموسكي، بعدما شاهدوا اندلاع النيران وتصاعد الأدخنه مكونة سحابة سوداء فوق السوق، وذلك بعد أن حدث ماسا كهربائيا في أحد الأكشاك الخشبية التجارية، أسفر عن تآكل 3 أكشاك أخرى.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تبلغ للحماية المدنية في القاهرة بنشوب حريق في عدد من الأكشاك التجارية بمنطقة سوق غزة القديمة بمنطقة الموسكي، وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل امتدادها للأماكن المجاورة، وفرض كردون أمني حول الحريق، خشية امتداده إلى باقي البضائع بالسوق، ونقل رجال الحماية المدنية، السيارات من منطقة السوق، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان قد رجح مصدر أمني، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في أحد الأكشاك داخل السوق وامتد للباقي، وانتقل رجال المباحث إلى المكان لإجراء المعاينة اللازمة حول الحريق.