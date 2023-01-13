إصابة 4 أشخاص في حادث أليم بطريق الغربانيات في مطروح

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل في طريق الغربانيات غرب مدينة الحمام في محافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت مباحث قسم شرطة الحمام اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث الحمام

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي مساء اليوم الجمعة جميع مصابي حادث طريق الغربانيات، وننشر الأسماء والحالات المصابة وهم «سلمى عبدالمنعم طاهر 10 سنوات، مقيمة في نجع الأقرع بمركز الحمام مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة وناديه ناجي عبدالوهاب عبد الحليم 50 سنة من نجع الأقرع الحمام، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه، والحالة العامة متوسطة.

ونعمة على زكى جعفر 45 سنة، من نجع الأقرع بالحمام مصابة بجرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، والحالة العامة متوسطة، وعايدة إبراهيم خليف محمد 45 سنة، مصابة بنجع الأقرع بالحمام، بجروح متفرقة بالجسم، وسحجات متفرقة بالوجه والحالة العامة متوسطة، ويجري استكمال الفحوصات الطبية من إجراء التحاليل وعمل الأشعة اللازمة لتقديم الخدمات الطبية المتميزة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الحمام شرق مرسى مطروح إلى موقع الحادث وجرى الفحص للتعرف على أسباب وقوع والكشف عن ملابسات ورفع تقرير لجهات التحقيق.