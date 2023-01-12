إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر انقلاب سيارة نقل على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية ونقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين بطريق مطروح

واستقبلت اليوم الخميس مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث طريق مطروح وتنشر «الوطن» أسماء وحالات جميع المصابين الستة وهم:

- سماح سعيد إبراهيم 45 سنة من مطروح اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

- فرحة فرج مراجع 18 سنة مطروح اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات وسحجات بالجسم.

- جنا أشرف عبد الفتاح 15 سنة من مطروح اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مفتوح بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

- حبيبة إبراهيم مراجع 16 مطروح اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح متعددة بالرأس والوجه، وجرح بالذراع الأيمن، وكدمات وسحجات بالجسم.

- حمودة سعد مراجع 17 سنة من مطروح كدمات وسحجات بالجسم.

- حبيبة حمدي مراجع 15 سنة من مطروح مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بفروة الراس، واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الساحلي ضباط قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث وجرى الفحص للتعرف على أسباب وقوع الكشف عن ملابسات ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.