«س و ج» عن قرار حصر وترقيم المقابر في الإسكندرية.. خدمة مجانية

أصبح قرار حصر وترقيم المقابر في الإسكندرية، حديث الساعة بين المواطنين خلال الأيام الماضية، بعدما أقرته المحافظة وانتاب البعض تساؤلات عدة عن أسبابه والإجراءات والتكلفة المقدرة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، سؤال وجواب عن تفاصيل قرار حصر وترقيم المقابر في الإسكندرية، ما بين الإجراءات والأوراق المطلوبة وكيفية التحقق من إنهاء الأمر.

ما سبب قرار حصر وترقيم المقابر؟

- بحسب ما أكدته محافظة الإسكندرية، فإن قرار حصر وترقيم جميع المقابر الواقعة في نطاق الأحياء جاء بهدف محاربة الاستغلال والسرقة ومنع التعديات على ممتلكات أصحاب المقابر.

ما هي الإجراءات المطلوبة لحصر وترقيم المقابر؟

- أجرت المحافظة عمليات الحصر والترقيم على المقابر بشكل تلقائي خلال الأيام الماضية، وعليه يجب على كل صاحب مدفن أن يتجه إليه لإيجاد الترقيم والتأكد من وضع رقم عليه للتأكد من قانونية ذلك.

ماذا يفعل المواطن في حال عدم وجود ترقيم؟

- بمجرد مراجعة كل مواطن للمدفن الخاص بعائلته وإيجاد الرقم فبالتالي يطمئن المواطن بأنه المنتفع بها وتم تسجيلها، وفي حال عدم وجود رقم يتم تجهيز الأوراق والتوجه الي إدارة الجبانات بالحي المختص لإنشاء ملف لها وأخذ رقم.

ما هي الأوراق المطلوبة والمواعيد؟

- لإنشاء ملف خاص بكل مقبره بالأحياء من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا الي 1 ظهرا ويحضر معه: «صورة قرار التخصيص إن وجد، صورة للمقبرة موضحا عليها الرقم الذي تم وضعه بمعرفة لجنة الحصر والترقيم وذلك لما تم حصره وترقيمه وذلك في حالة التأكيد على ملكيتها، صور بطاقات المنتفعين».

كم تبلغ مصاريف حصر وترقيم المقابر في الإسكندرية؟

أكدت محافظة الإسكندرية أنه لا يتم سداد أي رسوم لإنشاء الملف بإدارات الجبانات بالأحياء، فهي تتم بشكل مجاني.