وصول جثمان الفنان سمير صبري إلى الإسكندرية لدفنه في مقابر الأسرة

وصل جثمان الفنان سمير صبري، منذ قليل، إلى الإسكندرية لدفنه في مقابر الأسرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين كانوا حريصين على مرافقته وإلقاء نظرة الوداع عليه.

كما حرص عدد آخر من الفنانين على استقبال جثمان الفنان سمير صبري في الإسكندرية، ومن بينهم الفنانة سماح أنور، والتي كانت حريصة على الوقوف لتنظيم حركة الجثمان لدفنه في مقابر الأسرة.

جنازة الفنان سمير صبري

يذكر أنه كان قد تم صلاة الجناة على الفنان سمير صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر بحضور عدد كبير من الفنانين ومنهم أحمد السقا ويسرا وهاني رمزي وإلهام شاهين ووفاء عامر ونادية الجندي وميرفت أمين ودنيا سمير غانم وعدد آخر من الفنانين.

وكان قد رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ظهر أمس الجمعة، وهو يجلس في أحد فنادق منطقة الزمالك.