«التحالف الوطني.. خيرك سابق».. إطلاق أكبر مبادرة لإطعام الأولى بالرعاية يستفيد منها 5 ملايين أسرة على مدار العام

أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان «خيرك سابق»، بهدف تقديم الدعم الغذائى لنحو ٥ ملايين أسرة على مدار العام.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية فى مواجهة آثار الأزمة العالمية.

وأوضح «التحالف»، فى بيان أمس، أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التى تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية بتحقيق الأمن الغذائى للأسر المستهدفة، وأنه تم التخطيط لها لتنطلق فى التنفيذ عبر مستويات ثلاثة، أولها: توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى ٣٠٠ جنيه، وحد أقصى ٥٠٠، بمنافذ متعددة منتشرة فى أنحاء الجمهورية سيتم الإعلان عنها تباعاً.

وأشار إلى أن مستوى التنفيذ الثانى هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف الوطنى، ومن خلال شبكة جمعيات قاعدية تتواصل بشكل مباشر مع التحالف ومؤسساته، وكذلك يتم التوزيع من خلال فرق متطوعى كيانات التحالف المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، ويشمل المستوى الثالث توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح «التحالف» أن إطلاق اسم «خيرك سابق» على المبادرة يأتى تأكيداً لإرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، وأنه سيتم التعميم على الجمعيات القاعدية باستمارة تقديم طلب إطعام شهرى ليتم بمقتضاها وصول الدعم والمساعدات الغذائية الأنسب من كيانات التحالف إلى الأسر المستفيدة فى كافة محافظات الجمهورية.

وفى إطار مد المظلة الطبية للأسر الأولى بالرعاية، أطلقت مؤسسة «راعى مصر» للتنمية، أحد كيانات التحالف، القوافل الطبية الخاصة بها فى قرى محافظات مصر وفقاً لخطة تنفيذية، وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية لأهالينا فى القرى والنجوع الأشد احتياجاً، بتنفيذ 6 قوافل طبية فى محافظات «القاهرة، أسيوط، الإسماعيلية، قنا، أسوان»، وتقوم القوافل الطبية بتغطية أكثر من 7 تخصصات مختلفة، تشمل «أطفال، جلدية، رمد، باطنة، نساء، عظام، أسنان، أنف وأذن، تحاليل، نظارات طبية» بتوفير الكشف والعلاج اللازم.

وفى إطار حملة «دفا الشتا»، وزعت جمعية الأورمان، أحد كيانات التحالف، «بطاطين ومواد غذائية» على أهالينا فى قرية سنباط بمركز زفتى فى محافظة الغربية، كما وزعت مؤسسة «مصر الخير» 5386 وجبة ساخنة بمحافظات «أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، القاهرة، القليوبية، المنوفية، المنيا، الوادى الجديد، بنى سويف، سوهاج، شمال سيناء، قنا».

وفى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية المعيلة بدأ «التحالف»، من خلال مؤسسة صُناع الخير للتنمية، عام 2023، افتتاح خطوط إنتاج جديدة لمركز «استدامة» لصناعة السجاد اليدوى بالفيوم، لتوفير فرص عمل أكبر للسيدات المعيلات بمركز يوسف الصديق، وفتح فرص لإنتاج سجاد يدوى عالى الجودة ينافس بقوة فى الأسواق العالمية.

وقالت غادة البهنساوى، رئيس المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة، إن التحالف يستهدف تنسيق مبادرات الحماية والدعم الاجتماعى المختلفة بشكل تكاملى، على غرار مؤسسات الحكومة فى المبادرة الرئيسية «حياة كريمة»، ومد جسور التعاون مع جميع الشركاء على اختلاف مستوياتهم والعمل بشكل لا مركزى، وتتنوع الخدمات التى تقدمها المؤسسات الأعضاء إلى المستحقين ما بين مساعدات نقدية، ودعم غذائى، وخدمات للرعاية الصحية، ومشاريع للتمكين الاقتصادى.

وأشارت إلى أن «التحالف» يستهدف تقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين، كأحد أهم المحاور الرئيسية التى يعمل عليها، بهدف تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجاً وتزويدهم بفرص عمل بهدف تأمين مصادر دخل مستدامة تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الكلى للدولة، وقد تم تنسيق العمل بين مؤسسات التحالف لضخ مبلغ يصل إلى 1.1 مليار جنيه فى صورة مشروعات متنوعة تستهدف قطاعاً كبيراً من المواطنين فى جميع المحافظات، وبصدد تسليم آلاف من المشروعات الأخرى، مستهدفين بها المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً فى باقى محافظات الجمهورية.

وبناءً على التكليفات الأخيرة للرئيس للمجتمع المدنى، تم الاتفاق على التركيز فى توفير فرص عمل ومشروعات تمكين اقتصادى ترتبط بملف الاستثمار فى التنمية الحيوانية بغرض تحسين السلالات وتعظيم الإنتاجية، فى محاولة لزيادة العائد الاقتصادى، وأيضاً بغرض التحسين الوراثى للسلالات المصرية، وبالتالى زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى وتحقيق الأمن الغذائى على المدى البعيد.

وكان التحالف قد أعلن مؤخراً عن توزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان المقبل على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعات ومبادرات التحالف على مدار العام الماضى 139 ألف أسرة، ومن المستهدف زيادتهم خلال العام الجارى، وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن التحالف لديه قاعدة بيانات محدَّثة للمستفيدين من الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه بدءاً من شهر مارس سيتم توزيع كراتين غذائية على الأسر بمختلف المحافظات.

وأوضح «عبدالقوى» أن المشروعات التى تم تمويلها تكون للأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة وذوى الهمم وكبار السن غير القادرين على العمل، ويتم توفير مشروعات صغيرة لهم، مثل الأكشاك وتربية المواشى، من خلال منح لا تُرد، مشيراً إلى أن فرق التحالف تعمل على أرض الواقع وتوفر التراخيص اللازمة للمستفيدين، وتوفر البنية الأساسية والمستلزمات والبضائع اللازمة للمشروعات.