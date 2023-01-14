مذيعات برنامج «8 الصبح» يحتفلن بمرور 6 سنوات على انطلاق قناة «dmc» (فيديو)

تحتفل شبكة قنوات «dmc» اليوم بعيد ميلادها السادس، ويأتي الاحتفال السنوي هذا العام بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوي بسبب كورونا، وبدأت احتفالات القناة باحتفال مذيعات برنامج «8 الصبح»، على شاشة القناة، حيث قالت الإعلامية آية جمال الدين: «كل سنة وقناة dmc طيبة وكل سنة وكل زملائي وزميلاتي وكل العاملين في القناة طيبين وبخير، أحلى اللحظات اللي بتمر عليا لما حد من الجمهور بيبعتلي رسالة إنه في معلومة معينة قولناها في الحلقة فادته أو أضفنا ليه شئ أو فقرة معينة استمتع بيها ولما كمان الجمهور بيبعتلنا مقترحات وبيبقى مبسوط وهو بيشوف المقترحات دي وإحنا بنفذها على الشاشة بشكل حلو وبشكل يرضيه كمشاهد ومتابع لـdmc».

وأضافت آية جمال الدين: «كل سنة وجمهور dmc هو الداعم الأول ليها من أول ما القناة ابتدت من 6 سنين، 6 سنين هو عمر بحاله وعلشان كدا بعتبر القناة دي بيتي التاني».

أسماء يوسف: قناة dmc ولدت عملاقة

فيما قالت الإعلامية أسماء يوسف: «اليوم بيمر 6 سنين على انطلاق قناة dmc، قناة ولدت عملاقة، وبالتأكيد القناة وكل العاملين فيها كانو بيحرصو إنهم يعلمو معادلة صعبة جدا، إنهم يقدمو إعلام هادف وممتع وتوعوي وتنويري، وهي من المعادلات الصعبة جدا اللي صعب تلاقي العديد من القنوات الفضائية بتتبعها، ولكن قناة dmc من أهم القنوات اللي بتعمل المعادلة دي بشكل صحيح، اللحظات الجميلة اللي بفتكرها أول تليفون جالي وتكليف إني أكون من فريق عمل القناة لأنها قناة كنت بحبها وبحترمها جدا وبستمتع بيها وفي نفس الوقت إعلام محترم، ومن الحاجات الحلوة اللي حصلت فعلا إنه حد قابلني في الشارع وسلم عليا وشكرني جدا وقالي شكرا على الطاقة الإيجابية اللي بتدوهالنا الصبح».

وأضافت أسماء يوسف: «أمنياتي القناة تفضل موجودة وناجحة بحضراتكم ومتابعة حضراتكم، ونقدر دايما نقدم لحضراتكم كل ما هو ممتع وهادف يحترم عقلية حضراتكم».

هبة ماهر: إدارة dmc وبنلاقيها موجودة في أي لحظة حساسة وفارقة

فيما قالت هبة ماهر: «كل سنة وأنتو طيبين، ومع dmc دايما مستمتعين ومتابعين أفضل البرامج والمسلسلات وأفضل كل حاجة بتابعوها على شاشتنا، واللحظة الأقرب لقلبي في عملي على شاشة dmc هي لحظة افتتاح ولمسة وفاء من إدارة dmc وبنلاقيها موجودة في أي لحظة حساسة وفارقة في حياة أي حد فينا، فبعد وفاة والدي الإعلامي ماهر مصطفى كان له أمنية يحققها في قناة dmc وكان بيتمنى يكون في مكتبة للقناة، وبالفعل القناة أنشأت مكتبة باسم المرحوم الإذاعي الكبير ماهر مصطفى».

وتابعت هبة ماهر: «بتمنى لبلدي يكون في إزدهار وتقدم وتكون كل الأخبار اللي بنبثها لشاشتكم المفضلة dmc كلها خير وسعادة وطاقة إيجابية، كل سنة وإنتو معانا وكل سنة وdmc طيبة».

داليا أشرف: الأمنية اللي بتمناها في المستقبل هي أفضل دايما في بيتي dmc

وأضافت داليا أشرف: «كل سنة وإنتي طيبة يا dmc.. السنة السادسة لعيد ميلادك النهاردة ويارب تكوني البيت بتاعنا اللي بتجمعينا فيه ودايما بنبقى أسرة واحدة، وأحلى ذكرى في dmc إننا بنبقى أسرة مع بعض ودايما بتجمعنا كل اللحظات الحلوة واللحظات الإنسانية والفرحة والحزن، وبيجمعنا حب الجمهور، الأمنية اللي بتمناها في المستقبل هي أفضل دايما في بيتي dmc وتفضل أمي في حياتي ودايما نكون مع بعض كل سنة وإنتي طيبة يا dmc وعقبال مليون سنة».

رحمة خالد: أمنيتي برنامج 8 الصبح يفضل ناجح ومستمر

فيما قالت رحمة خالد، مذيعة قناة «dmc» من ذوي الهمم: «أول ذكرى في dmc كانت من 4 سنين، وأجمل يوم في حياتي وقت ظهوري على شاشة dmc مذيعة ببرنامج 8 الصبح، وأحلى لحظة هي كل لحظة وأنا موجودة في برنامج 8 الصبح مع زملائي وأجمل مشاهدين، وأمنيتي إنه برنامج 8 الصبح يفضل ناجح ومستمر في تقديم كل ما يهم المشاهد وقناة dmc تستمر».