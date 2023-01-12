قناة dmc تعرض برومو برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب

عرضت قناة dmc برومو برنامج «الدوم»، لاكتشاف المواهب، وكتبت الصفحة الرسمية للقناة: «برنامج الدوم رجع تاني بموسم جديد، انتظرونا بداية من اليوم الخميس وغدا الجمعة في الموسم الأقوى لأكبر برنامج لاكتشاف المواهب الساعة 11 مساءً فقط على dmc».

وتطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من الدوم، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر، في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.