وزيرة البيئة تغادر للإمارات للمشاركة في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 19 من يناير الجاري، إذ ستعقد الوزيرة عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

توسيع التقنيات المبتكرة لحل مشكلة المناخ

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية هذه القمة التي تركز على كيفية توسيع نطاق دور التقنيات المبتكرة والنوعية ومناقشة قضايا أمن الغذاء والطاقة، وكذلك كيفية تشكيل هياكل داعمة تسهم في تحفيز العمل المناخي بالإضافة إلى مناقشة سبل توفير امدادات مستمرة للطاقة بالتوازي مع جهود تحقيق الحياد المناخي.

وستشارك «فؤاد»، في الحدث رفيع المستوى خلال القمة وهو «الطريق إلى COP 28: الطموح والشمولية والمساواة» الذى يقام في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي 2023 لمناقشة كيفية إدارة قضية تغير المناخ في العديد من المجتمعات حول العالم ،لأنها أصبحت بالفعل حقيقة يجب إدارتها، وليس تهديدًا بعيدًا. ومع استمرار ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بمعدل ينذر بالخطر، تتزايد المخاطر، كيف يمكن لمؤتمر المناخ COP28 تقديم عمل حقيقي، وتمكين انتقال أكثر عدلاً وإنصافًا للطاقة، وسد الفجوات بين الالتزامات والطموحات.

أهمية القمة المرتقبة

وتكمن أهمية هذه القمة في إعطاء الفرصة لبناء حوار مستمر بين الأطراف المعنية وترجمة التعهدات إلى حلول عملية، حيث ستشهد قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023 إقامة سلسة من الفاعليات التي ستقام على مدار أسبوع من خلال اشراك جميع فئات المجتمع حيث سيتم انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا» وكذلك منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، كما سيتم إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة وإقامة الملتقى السنوي لمنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة و منتدى شباب من أجل الاستدامة ومبادرة أبتكر العالمية والتي اطلقها ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام.