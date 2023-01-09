المنسق الأسبق لـ «تغير المناخ»: «زراعة 100 مليون شجرة» يستهدف صحة المواطن

قال المهندس صابر عثمان، المنسق الأسبق لاتفاقية تغير المناخ، إن برنامج زراعة 100 مليون شجرة مدته 7 سنوات، والهدف منه استغلال العديد من المواقع حول الجمهورية لزراعة الأشجار خاصة النوع المثمر منها، مشيرًا إلى أن هناك عوائد كثيرة للغاية أهمها صحة المواطن، إذ أن زراعة الأشجار الخشبية حول المدن تقلل من دخول الأتربة والعوالق الجوية، وذلك طبقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

العالم سيتعرض لمزيد من الأحداث الجوية الجامحة

وأضاف «عثمان»، خلال حواره على قناة «اكسترا نيوز»، أن العالم بأكمله وليس مصر فقط سيتعرض إلى مزيد من الظواهر الجوية الجامحة والقاسية في المستقبل، مثل العواصف الرملية والترابية في الدولة، وبالتالي تأتي أهمية زراعة تلك الأشجار حول المدن لمنع دخول الملوثات الجوية، وهذا يعود بالنفع على المواطنين خاصة الذين يعانون من مشكلات صدرية وحساسية بأنواعها المختلفة، إذ أن تلك الإجراءات ستحميهم بشكل كبير للغاية.

الأشجار الخشبية تمتص نسب كبيرة من الكربون

وأشار المنسق الأسبق لاتفاقية تغير المناخ، إلى أن الأشجار الخشبية تمتص نسب كبيرة للغاية من الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة تغير المناخ، إذ أن هناك توجها عالميا خلال الفترة الحالية يتخذ العديد من الإجراءات جزء منها مرتبط بالتكنولوجيا وآخر يتعلق بزراعة الأشجار الخشبية، وذلك بهدف تثبيت وامتصاص أكبر كمية من ثاني أكسيد الكربون الذي ارتفع تركيزه في الغلاف الجوي عن معدلاته الطبيعة قبل عصر الصناعة.