«مدبولي» يتفقد مشروعات الكهرباء والمياه في العريش

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، اليوم؛ ما يجري تنفيذه من مشروعات في قطاع الكهرباء بالمحافظة، إذ تفقد «مدبولي» ومرافقوه مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش، وكذا محطة محولات كهرباء بحي المساعيد.

وخلال تفقده أرجاء مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش، استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أوضح أن المشروع يستهدف تحويل الوحدات الغازية التي جرى نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى محطة العريش؛ للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية بدون استهلاك وقود إضافي؛ وذلك في إطار توجه الدولة لتأمين التغذية الكهربائية بمختلف قطاعاتها، وخاصة تأمين التغذية الكهربائية لمحافظة شمال سيناء، في إطار الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء.

وخلال الجولة، أوضح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه جرى تنفيذ محطة محولات كهرباء بحي المساعيد مدينة العريش بجهد 220/66/22 كيلو فولت، إذ تقوم المحطة بتغذية الشبكة الموحدة والربط مع محطة الشلاق بالشيخ زويد، وتغذية مدينة العريش والمشروعات الجديدة؛ للعمل على حل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي بالمحافظة.

وأوضح المهندس محمد أبو سنة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء بشمال سيناء، كما تعمل الشركة على إضافة 250 ميجاوات من الكهرباء من خلال إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء العريش الغازية، إضافة إلى القدرات الأصلية للمحطة البخارية بالعريش.

أشار رئيس الشركة إلى أن المحطة الغازية تتميز بأن زمن إنشائها قصير وزمن تشغيلها وإيقافها بسيط مقارنة بالوحدات البخارية، كما أنها لا تحتاج إلى مياه للتبريد، وبإمكان الوحدة سرعة الدخول على شبكة التيار في دقائق حال حدوث أي طارئ أو صيانة في الخطوط المغذية للمحافظة، فضلا عن أن كفاءتها الحرارية عالية، مؤكدا أن المحطة الغازية ستقوم بتغطية المحافظة بالكهرباء، وتغذية المشروعات التنموية الجديدة.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة تحلية المياه بمدينة العريش، إذ أشار اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لحرص القيادة السياسية على أن يكون توفير المياه في صدارة جهود الدولة وأجهزتها لتنمية سيناء، وذلك من خلال وضع خطة للاعتماد على مياه التحلية في المناطق الساحلية لمواجهة مشكلة محدودية المياه.

وفي هذا الإطار، أوضح المحافظ أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تولت إنشاء محطة لتحلية المياه، بطاقة 100 ألف م3/ يوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف م3/ يوم، في مدينة العريش، وجرى تشغيل المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف م3 يوم، ويتبقى إنشاء المرحلتين الثانية والثالثة لإنتاج 200 ألف م3 يوم.