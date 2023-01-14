رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وحدات الإسكان التعاوني في العريش

تضمنت جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في محافظة شمال سيناء، تفقد أعمال تطوير وحدات الإسكان التعاوني بحي المساعيد بمدينة العريش.

وخلال تجوله في أرجاء المشروع، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عمارات الإسكان التعاوني في المساعيد بالعريش تضم 105 عمارات تابعة للهيئة العامة للتعاونيات بإجمالي 2337 وحدة سكنية، إذ جرى الانتهاء من رفع كفاءتها من خلال أعمال ترميم وإعادة إنشاء بالكامل بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، وإعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أي كلفة مالية، وبلغت التكلفة الإجمالية أكثر من 440 مليون جنيه.

وأوضح أن عمليات الترميم شملت 50 عمارة من الإسكان التعاوني؛ إذ جرى تنفيذ أعمال الترميم لـ 1165 وحدة سكنية شاملة تدعيم للعناصر الخرسانية المتهالكة وأعمال مباني وتشطيبات داخلية وخارجية للواجهات، شملت أعمال الترميم إزالة مواسير الصرف القديمة، واستبدالها بمواسير جديدة، مشيرا إلى أن أعمال الترميم تم تنفيذها على 5 مراحل.

وتضمنت أعمال الإزالة وإعادة الإنشاء 26 عمارة في المرحلة السادسة، و19 عمارة في المرحلة السابعة، فيما تضم المرحلة الثامنة أعمال إزالة وإعادة الإنشاء في المرحلة الثامنة والأخيرة «10 عمارات» بإجمالي 200 وحدة سكنية؛ إذ تتكون العمارات في مراحل الإزالة وإعادة الإنشاء من 5 طوابق لكل عمارة، وكل طابق يحتوي على 4 وحدات سكنية.