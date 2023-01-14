مدبولي: تجولت بصحبة 7 وزراء من رفح للعريش بكل أمن وأمان

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّه تجول وبصحبته 7 وزراء بمنتهى الأمن والأمان في شبه جزيرة سيناء اليوم من رفح شرقًا حتى الشيخ زويد والعريش، مضيفًا أنَّ هذا لم يكن ليحدث لولا عظمة التضحيات التي تمت من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، والبطولات التي تمت في هذا الصدد.

وأضاف مدبولي، في تصريحات له على هامش جولته بشمال سيناء منذ قليل، أنَّ حركة التنمية التي نشهدها حاليًا أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مدن ومناطق سيناء.

وتابع: «شيء يدعو للفخر إننا واحنا بنتحرك شايفين آثار الهجمات الإرهاب البغيض على المنشآت الحكومية أو منشآت وكمائن القوات المسلحة والشرطة وطلقات رصاص على واجهات المباني التي كانت تتم في وقت سابق، كل هذا ونحن نتحرك بسهولة ويسر وأمن وأمان».

وشدد رئيس الوزراء، على أن تواجد الحكومة في سيناء هي رسالة واضحة جداً أن الدولة المصرية على مدار الفترة السابقة بكل أجهزتها بذلت جهدًا هائلًا في تطهير سيناء من الإرهاب مع العمل على التنمية.