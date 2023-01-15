تداول 12 ألف طن بضائع و598 شاحنة بمواني البحر الأحمر

شهدت المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر انتظاما في حركة وصول ومغادرة السفن ونشاطاً في حركة تداول البضائع وصولاً وسفراً وبلغ حجم التداول اليوم الأحد 12 ألف طن.

11 سفينة متراكية على أرصفة المواني اليوم

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة المواني التابعة للهيئة اليوم عددها 11 سفينة، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و598 شاحنة و32 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان أن حركة تداول الواردات، اليوم، سجلت 5000 طن بضائع، و325 شاحنة و 21 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و273 شاحنة و11 سيارة.

وأوضح بيان الهيئة أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى بوسيدون إكسبريس، دليلة والحرية.

وأشار البيان إلى أن ميناء نويبع يشهد اليوم تداول 1950 طن بضائع عامة ومتنوعة 181 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وآيلة، فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.