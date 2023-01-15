رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الأمن يكشف ملابسات تغيب شخص ومقتله في الدقهلية.. وضبط مرتكب الواقعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:35 م | الأحد 15 يناير 2023
جثة- صورة أرشيفية

جثة- صورة أرشيفية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ­من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص، بغياب شقيقه، عقب خروجه للعمل على دراجة نارية «تروسيكل».

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالدقهلية إلى أن وراء غياب المذكور، شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بالتعدي على المتغيب بسلاح أبيض «سكين» وفأس مما أودى بحياته وإلقاء الجثة بأحد المجارى المائية بدائرة المركز ، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما ، وتم بإرشاده العثور عليها. وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

القبض على صيدلي بتهمة الشروع في قتل سيدة بالعجوزة

«عاشور» قتل جاره بالأميرية وذهب لتحرير محضر .. «قتلني وبكى سبقني واشتكى»

حكومة المجر تحتجز مسلحا قتل شرطيًا وأصاب آخرين

السجن 5 سنوات لشقيقين شرعا في قتل آخر للخلاف على إيصال أمانة بالفيوم
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار