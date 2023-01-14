«عاشور» قتل جاره بالأميرية وذهب لتحرير محضر .. «قتلني وبكى سبقني واشتكى»

لم تخلو الأحياء السكنية من المناوشات والخلافات بين الجيران، وسرعة احتواء الخلافات والصلح دائمًا ما تكون حاضرة، هذا ما حدث بين «محي» الشاب الثلاثيني وجاره «عاشور»، الرجل الخمسيني.

زادت الخلافات بينهما، وتطورت بشكل متكرر، لكن كان يتم احتوائها، ومرة بعد مرة خرجت الأمور أمس الأول عن السيطرة وانتهت بمقتل أحدهما على يد الآخر بـ 3 طعنات وفق تحقيقات النيابة العامة.

مفارقة في مقتل شهيد لقمة العيش بالأميرية

من المفارقات الغريبة في تلك القضية أن المتهم «عاشور»، بعد أن نفذ جريمته ترك جاره «محي»، شهيد لقمة العيش يصارع الموت وبجانبه جيرانه الذي أسرعوا لنقله إلى المستشفى، بينما هو أسرع إلى قسم شرطة الأميرية لتحرير محضر ضد جاره بالاعتداء عليه بالضرب.

لكن يقظة الشرطة كانت حاضرة عندما استشعر ضباط المباحث أن المتهم ورائه أمر خطير، فقرروا احتجازه لبعض الوقت حتى وصلت إشارة من مستشفى المطرية تفيد بوفاة المشكو في حقه، وتبين من التحقيقات أن المتهم تربص بالمجني عليه وطعنه بالسكين فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ومات بعد دقائق.

الشرطة تعثر على السكين المستخدم في الجريمة

كشفت تحقيقات النيابة، كشفت أن المتهم أخفى السكين المستخدم في الجريمة بدفنه في مدخل العقار الخاص به، وتم العثور عليه بعد أن أرشد المتهم عن مكانه وتحريزه وتحرر محضرًا بالواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بتفاصيل جريمته وأن خلافات قديمة كانت بينه وبين جاره سمكري سيارات في الأميرية، وأن تلك الخلافات تجددت قبل الحادث بيومين وتدخل الجيران لتسويتها وبعدها حدثت بينهما مشاجرة تمكن خلالها المتهم من قتل جاره انتقامًا منه.

حبس المتهم بقتل شهيد لقمة العيش

قررت النيابة العامة خلال جلسة تحقيق مساء أمس حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا، وأرسلت النيابة السكين المستخدم في الجريمة إلى الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية.

عقوبة جريمة القتل العمد

يقول المحامي عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، إن عقوبة جريمة القتل العمد وفق قانون العقوبات هي :«يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».