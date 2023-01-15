الجيش الأمريكي ينشئ «معسكر الدهون» لخفض وزن جنوده

قبل بضعة أشهر، تجول مايكل ديفي، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو مشرد يعاني من البدانة، بجوار مكتب التجنيد العسكري للجيش الأمريكي في سكرامنتو، بولاية كاليفورنيا، وكان ديفي يائسًا، ويحتاج إلى سرير للراحة، وكان يحلم بقبول تجنيده، لكنه كان يعلم أن بدانته سوف تمنعه، لكنه كان يوم حظه، فقد بدأ الجيش للتو برنامجا جديدا تمامًا لجذب المجندين ذوي الوزن الزائد، وبعد توقيع ديفي عقدا، تم إرساله إلى فورت جاكسون، بولاية ساوث كارولينا، ضمن برنامج تأهيل لمكافحة البدانة، أو كما أطلق عليه «معسكر الدهون» بالجيش الأمريكي.

احتياج الجيش للمجندين

وبحسب مجلة «إيكونومست» البريطانية، بات الجيش الأمريكي متعطشا للمجندين، ففي العام الماضي جند نحو 75% فقط من عدد الجنود الذين كان يستهدفهم، كان منهم 23% من الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا، مؤهلون للخدمة، ويرغب جزء منهم في ذلأصبح الملايين غير مؤهلين بسبب السمنة.

وزن المجند لا يتعدى 81 كيلوجراما

وبحسب المجلة، فإن الانضمام إلى الجيش الأمريكي، يتطلب أن يكون وزن الرجل البالغ من العمر 20 عامًا أقل من 81 كيلوجراما، ويسمح مسار اللياقة في البرنامج الجديد للمجندين بأن يكون وزنهم أعلى بنسبة تصل إلى 6% فوق الحد الأدنى، وهو رقم يتم تحديده حسب العمر والجنس والطول، ولمواصلة التدريب الأساسي، يجب على المتدربين التخلص من الوزن الزائد في غضون 84 يومًا، من خلال نظام من التدريبات في الصباح الباكر مقرونًا بفصول حول اليقظة والتغذية والقدرة على الصمود والنوم، وقد اجتاز التدريب 850 مجندًا حتى الآن.

فحص وزن الجنود باستمرار ونقلت المجلة عن الرائد كريس ويدج من لواء المشاة 165، حيث يتم تنفيذ البرنامج، أن التدريب يهدف إلى غرس العادات الجيدة، ومراقبة وزن الجنود الذين يقل وزنهم بشكل سريع، وقال إنّ التغيير قصير المدى لن يكون نجاحا، حيث يقوم الجيش بمراجعة الوزن طوال حياة الجندي، كما أن الجندي يتم فحصه وقياس وزنه مرتين في العام، ويمكن لزيادة الوزن أن تكون سببا للتسريح من الخدمة.