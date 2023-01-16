مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الاثنين

عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، نشرت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة اليوم 16 يناير 2023 وذلك في مختلف المدن والمحافظات بجميع أنحاء الجمهورية.

وتستعرض «الوطن»، فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الاثنين.

مواقيت الصلاة اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات المختلفة كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:20 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:04 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:58 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:18 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:39 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

أذان الظهر: 11:58 صباحًا

أذان العصر: 3:02 مساءً

أذان المغرب: 5:23 مساءً

أذان العشاء: 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 5:11 صباحًا

أذان الظهر: 11:59 صباحًا

أذان العصر: 2:59 مساءً

أذان المغرب: 5:20 مساءً

أذان العشاء: 6:39 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:11 صباحًا

أذان الظهر: 12:00 صباحًا

أذان العصر: 3:02 مساءً

أذان المغرب: 5:22 مساءً

أذان العشاء: 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:26 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:11 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:03 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:22 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:45 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 5:21 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:06 مساء

موعد أذان العصر: 2:58 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:17مساءً

موعد أذان العشاء: 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:12 صباحا

أذان الظهر: 12:01 صباحًا

أذان العصر: 3:01 مساءً

أذان المغرب: 5:21 مساءً

أذان العشاء: 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 5:21 صباحًا

أذان الظهر: 12:03 صباحًا

أذان العصر: 2:54 مساءً

أذان المغرب: 5:13 مساءً

أذان العشاء: 6:36 مساءً.