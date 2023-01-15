كراسة شروط شقق العلمين الجديدة 2023.. اعرف التفاصيل

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان والمرافق كراسة شروط شقق العلمين الجديدة 2023، والتي تتضمن شروط التقديم والأسعار وجميع التفاصيل المتعلقة بطرق الحجز، ومواعيد الحجز، وكيفية التقديم والبنك الذي يتم من خلاله تعامل المواطنين، وآخر موعد لقبول المستندات وغلق باب التقديم.

شروط التقديم في شقق سكن مصر

وتنشر «الوطن» كراسة شروط شقق العلمين الجديدة 2023 بسكن مصر وتتضمن شروط التقديم وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصر الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- ألا يحق لأسرة الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، ولم يسبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر، الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

- تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها وكيلك أحكام قانون التمويل العقار رقم 148 لسنة 2001 واللائحة التنفيذية وقرارات البنك المركز الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بالكراسة فيما لم يرد بنص فيها.

- يعتبر الاعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكمالا لأحكام الوحدات السكنية المعروضة للبيع ومخصصة للاستخدام السكني فقط وألا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجل الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبي أو انذار او استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنّ تم تحديد أسعار بيع الوحدات.

- يقر المتقدم للحجز بأن قد اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها.

خطوات التقديم لشقق العلمين

وتبدأ مواعيد التقديم لشقق العلمين الجديدة 2023، من يوم 2023 /15/01 حىت يوم 2023 /02 /16 حتي الساعة 11:59م، من خلال بنك التعمير والاسكان، وتتضمن كراسة الشروط كافة التفاصيل من المساحات والأسعار وأرقام العمارات، وفي حالة عدم وجود حسا حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني جديد يستطيع يمكنه من التقديم، ويسجل الإيميل والتليفون مع العلم أن الموقع يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل، والزوجة ورقمها القومي، ويتم تحميل صور باقات الرقم القومي الزوج والزوجة وجه وظهر في ورقة واحدة.