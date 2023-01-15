كواليس جلسة محاكمة طفل بقضية سيدة بورسعيد.. «مش عارف ليه ارتكبت الجريمة»

«طفل في قفص اتهام، ومحام يرفض الدفاع عنه، ومتهم يعترف بالقتل»، مشاهد عديدة تلك التي شهدتها محكمة أحداث بورسعيد، اليوم الأحد خلال جلسة محاكمة الطفل «حسين م. ف.»، 14 سنة، المتهم بقتل «داليا الحوشي»، بالاشتراك مع ابنتها «نورهان خليل» طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، المحالة أمس إلي مفتي الجمهورية في نفس القضية بعد محاكمتها أمام محكمة الجنايات.

حالة من القلق انتشرت فور إعلان دفاع المتهم تنحيه عن الدفاع عنه، بعد أن وصف الجريمة بالبشعة وتدخلت هيئة المحكمة وانتدبت محامي للدفاع عن الطفل «حسين م. ف.»، والذي وافق عن الدفاع عنه.

المتهم يعترف بقتل سيدة بورسعيد بمشاركة ابنتها

بدأت المحكمة بسؤال الطفل: هل قتلت المجني عليها «داليا الحوشي»، فنظر المتهم في الأرض ولم يجيب، فأعاد القاضي عليه نفس السؤال فرد «أيوة أنا قتلتها ومش عارف ارتكبت الجريمة دي ليه» فطلبت المحكمة من النيابة العامة المرافعة.

مرافعة النيابة العامة في جريمة بورسعيد اليوم

وقف الطفل يستمع إلى ما ارتكبت يداه والنيابة تسرد وقائع القضية من خلال التحقيقات، الطفل المتهم ساكنا داخل القفص، ويظهر أنه متأثر بكلام النيابة في أوقات أخري وكأن النيابة تذكره بفحش ما صنع من قتل والإثم الذي ارتكبه وكأنه يراجع نفسه ويحزن لما حدث.

مرافعة الدفاع في جريمة بورسعيد

طلبت المحكمة من المحامي المنتدب أن يترافع في القضية فطلب تعديل القيد والوصف في القضية من قتل عمد إلى ضرب أفضي إلي موت.

ورفعت المحكمة الجلسة لينتظر الجميع ماذا سيحث، فنطقت المحكمة بالحكم وهو إيداع الطفل المتهم مؤسسة عقابية «دار أحداث».

تفاصيل مقتل سيدة بورسعيد

كانت مباحث بورسعيد اكتشفت يوم 14 ديسمبر 2022 وجود جثة «داليا الحوشي»، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من ابنتها المدعوة «نورهان خليل» طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، وشريكها في ارتكاب الجريمة «حسين م. ف.»، 14 سنة، وبالقبض عليمها اعترفا تفصيلا بارتكاب الواقعة.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق المتهمة «نورهان» إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة يوم 18 فبراير 2023 للنطق بالحكم، فيما قررت محكمة الأحداث اليوم إيداع الطفل «حسين م. ف.»، 14 سنة، مؤسسة عقابية «دار أحداث».