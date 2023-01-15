عاجل.. إيداع الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد في مؤسسة عقابية

قررت محكمة أحداث بور سعيد، اليوم الأحد، بإيداع الطفل «حسين م. ف.» المتهم بقتل سيدة بورسعد مع ابنتها «نورهان خ.»، في دار أحداث «مؤسسة عقابية»، وذلك بعد نظر القضية والاستماع إلى مرافعة النيابية العامة ودفاع المتهم.

مرافعة النيابة العامة في قضية بورسعيد

واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة، والتي سردت وقائع القضية، وأكدت أنها قضية خارج نطاق الإنسانية ومرتكبوها ليسوا بشرا طبيعيين، بينما جلس المتهم في قفص الاتهام بثبات انفعالي مستمعا إلى الوقائع التي تسردها النيابة العامة.

اعتراف المتهم بقتل سيدة بورسعيد

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة عندما سألته المحكمة «هل شاركت في جريمة القتل؟»، فهز رأسه في بداية الأمر، ثم أجاب «أيوه قتلتها».

وطالب دفاع المتهم بتغيير القيد والوصف في القضية إلى ضرب أفضى إلى موت، وليس قتل عمد.

وقال ممثل الدفاع عن القتيلة «كنا نتمنى أن يكون الدفاع عن المتهم ليس من أبناء بورسعيد لبشاعة الجريمة التي تأثر بها أهالي المحافظة، وإن كنا نؤكد على حق المتهم قانوني في وجود دفاع له».

إحالة المتهمة بقتل والدتها إلى المفتي

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، قررت في جلسة أمس السبت إحالة أوراق المتهمة بقتل أمها في بورسعيد إلى المفتي وحددت جلسة 18 فبراير 2023 للنطق بالحكم.